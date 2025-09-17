"Деньги 24": экономический эксперт назвал актуальные ставки по вкладам

Большинство крупных банков снизили ставки по вкладам в сентябре. Экономический обозреватель Константин Цыганков отметил, что реальная доходность по вкладам сейчас составляет около 16%.

Несмотря на рекламные предложения с доходностью до 30%, в действительности такие цифры связаны с программами долгосрочных сбережений. Они предполагают внесение средств на срок до 15 лет и дают возможность получить налоговый вычет.

