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Новости

17 сентября, 15:15

Экономика

В Москве рекордно выросла стоимость аренды квартир

В Москве рекордно выросла стоимость аренды квартир

Квартиры-студии подорожали до 70 тыс рублей в Москве

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Выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве за год вырос более чем в 2 раза

В Москве производство компьютеров, оптики и электроники выросло в 2 раза с начала 2024-го

Часть маткапитала могут начать выдавать на руки

В Москве рекордно выросла стоимость аренды квартир. Например, цена за студию возросла до 70 тысяч в месяц. Причиной стал высокий спрос и дефицит предложения.

Как отметила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, самая востребованная локация среди горожан – юго-запад столицы. Поэтому в этой стороне цены на некоторые лоты выросли выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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