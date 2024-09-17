В Москве рекордно выросла стоимость аренды квартир. Например, цена за студию возросла до 70 тысяч в месяц. Причиной стал высокий спрос и дефицит предложения.

Как отметила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, самая востребованная локация среди горожан – юго-запад столицы. Поэтому в этой стороне цены на некоторые лоты выросли выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.