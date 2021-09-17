В России предложили штрафовать гостиницы за завышение стоимости проживания

В России ценами на номера в гостиницах займется ФАС. Поступили жалобы на отельеров, которые повышают стоимость проживания во время крупных мероприятий – Олимпиад или форумов.

Адекватные тарифы на номера в отелях могут прописать в методичке. Кроме того, вилку цен отразят на сайте гостиниц, чтобы все было прозрачно. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 20 до 500 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.