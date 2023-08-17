Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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14:15

Экономика

Доллар на Мосбирже упал ниже 93 рублей, евро опустился до 101 рубля

Доллар на Мосбирже упал ниже 93 рублей, евро опустился до 101 рубля

Доллар на Мосбирже упал ниже 94 рублей 17 августа

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Курс евро опустился ниже 104 рублей впервые с 4 августа

Рубль продолжает укрепляться на бирже. Курс доллара 17 августа опускался ниже 93 рублей. Евро впервые с начала августа был дешевле 101 рубля.

Российские банки после повышения ключевой ставки ожидаемо увеличили доходность по рублевым вкладам. У Сбера максимум – 12%. Судя по предложениям на рынке, выгодные условия банки в данный момент выпускают и на долгосрочные, и на краткосрочные вклады.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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