Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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12:15

Экономика

Доллар на Мосбирже упал ниже 94 рублей 17 августа

Доллар на Мосбирже упал ниже 94 рублей 17 августа

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Рубль продолжает укрепляться на бирже. Курс доллара 17 августа опускался ниже 94 рублей. Евро впервые с начала августа был дешевле 102 рублей.

Российские банки после повышения ключевой ставки ожидаемо увеличили доходность по рублевым вкладам. У Сбера максимум – 12%. Судя по предложениям на рынке, выгодные условия банки в данный момент выпускают и на долгосрочные, и на краткосрочные вклады.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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