Бывшие кофейни Starbucks откроют под названием Stars Coffee

Кофейни Starbucks откроются под новым названием Stars Coffee. Они начнут работу с 18 августа.

Тем временем представители компании "Вкусно – и точка" могут появиться в меню напиток "Кола – и точка", а также еще несколько продуктов под новыми названиями. Компания уже подала заявку на регистрацию товарных знаков.

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