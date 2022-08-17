Сеть "Вкусно – и точка" подала три заявки на регистрацию новых товарных знаков

Представители сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" подали три заявки на регистрацию новых товарных знаков. Среди них фигурирует "Кола – и точка".

Компания планирует заменить американский напиток своим вариантом популярной газировки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.