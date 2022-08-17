Новости последнего часа: бывшие кофейни Starbucks откроют под названием Stars Coffee

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бывшие кофейни Starbucks откроют под названием Stars coffee. Об этом стало известно Москве 24.

Торфяной пожар ликвидируют во Владимирской области. Об этом заявили в МЧС.

Бурятия официально ввела масочный режим в помещениях и на массовых мероприятиях. Об этом рассказали в правительстве.