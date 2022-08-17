Новый владелец OBI в России заявил, что купил сеть за 600 рублей

Бизнес торговой сети OBI в России продали всего за 600 рублей. С таким заявлением выступил новый владелец Йозеф Лиокумович.

В данный момент западные компании массово избавляются от активов в России. Кто-то продает руководству подразделений в РФ, другие ищут покупателей едва ли не по объявлениям.

Какие еще бизнес в России ушли за бесценок? И что это за такие условия сделок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.