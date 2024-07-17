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17 июля, 13:45

Экономика

Цены на вентиляторы и кондиционеры выросли на 20–25% в Москве

Цены на вентиляторы и кондиционеры выросли на 20–25% в Москве

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По сравнению с весной 2024 года цены на кондиционеры и вентиляторы в столице выросли на 20–25% и могут вырасти еще, а продажи подскочили в 2–3 раза. Чаще всего покупатели выбирают кондиционеры, представляющие собой одиночные сплит-системы с выводом установки на улицу, и моноблочные.

Вентиляторы традиционно больше покупают напольные и настольные с тремя режимами переключения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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