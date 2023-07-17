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13:30

Экономика

Посол РФ в Белоруссии заявил, что продления зерновой сделки не будет

Посол РФ в Белоруссии заявил, что продления зерновой сделки не будет

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Продления зерновой сделки не будет. Российское посольство в Белоруссии передало на Украину ноту по сделке. Она должна быть прекращена с 18 июля. Как прокомментировал решение чрезвычайный и полномочный представитель России в республике Борис Грызлов.

Накануне из порта Одессы вышло последнее судно, загруженное продовольствием в рамках соглашения. Ранее представители европейских государств неоднократно говорили о желании продлить сроки действия сделки. Однако в Москве указывали на то, что условия соглашения не выполняются. Зерно не поставляется в беднейшие страны, как было запланировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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