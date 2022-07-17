Финляндия уже этой зимой может столкнуться с отключением электроснабжения – СМИ

Финляндия уже этой зимой может столкнуться с отключением электроснабжения, пишут местные СМИ.

В 15-ти департаментах Франции объявлен максимальный уровень опасности из-за жары. Температура воздуха там достигает 40 градусов.

Территорию у 18 станций БКЛ в Москве благоустроят в этом году, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

