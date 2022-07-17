Несколько крупных операторов каршеринга объявили о постепенной замене машин на китайские модели. Эту информацию подтвердили в сервисе "Ситидрайв".

В "Яндекс Драйве" в свою очередь до конца года планируют расширить парк до 5–7 тысяч машин от китайских производителей. В "Делимобиле" уже на сегодняшний день можно арендовать 150 новых китайских кроссоверов.

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