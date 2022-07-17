Правительство РФ увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

Правительство России увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла на 400 тысяч тонн, на экспорт жмыха – на 150 тысяч тонн.

Данная мера позволит производителям организовать дополнительные поставки продукции в другие государства.

МЧС предупредило москвичей о грозе, дожде и шквалистом ветре с порывами до 17 метров в секунду.

Икону "Троица" Андрея Рублева впервые после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру, сообщили в пресс-службе лавры.

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