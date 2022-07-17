Москвичам рассказали о главный событиях в сфере экономики

Запад хочет "пробить" ценовой потолок на российскую нефть. А в стране между тем продолжат выдавать автокредиты. Кроме того в РФ снова отмечается дефляция, некоторые продукты начали дешеветь.

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