В России сильно подорожали люксовые автомобили

Люксовые машины в России становятся непозволительной роскошью. Цены на модели, которые и раньше по стоимости можно было сравнить с квартирами, заметно выросли.

Некоторые автодилеры и покупатели в поисках доступных вариантов уже переключились на подержанные модели. Что ожидает премиальный авторынок в ближайшее время? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

