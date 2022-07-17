Бренд косметики Sephora уходит из России

Косметический бренд Sephora действительно уходит с российского рынка. Французская сеть продает все магазины местному руководству.

Отечественные производители готовы включиться в борьбу за покупателя. Смогут ли они тягаться с тяжеловесами бьюти индустрии? Какие новинки и по какой цене ждать к осени? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

