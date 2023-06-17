09:30Экономика
Новости мира: госдолг США превысил 32 триллиона долларов
Госдолг США превысил 32 триллиона долларов. Это произошло на девять лет раньше, чем аналитики предполагали еще до пандемии, отмечает New York Times. Как пишет издание, к концу десятилетия долг может пробить отметку в 50 триллионов долларов, и это даже с учетом принятого недавно двухпартийного соглашения по сокращению расходов.
В Китае песчаная буря захватила город Дуньхуан. Городские улицы будто в желтом тумане. Видимость упала до 50 метров, а небо стало оранжевым. Как пишут местные СМИ, жители жалуются еще и на странный запах.
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