Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Экономика

Новости мира: госдолг США превысил 32 триллиона долларов

Новости мира: госдолг США превысил 32 триллиона долларов

Новости часа: зарплаты в РФ могут вырасти на 10% по итогам мая и июня

Новости часа: Володин прокомментировал решения Путина, озвученные на ПМЭФ

Выступление Владимира Путина стало самым длинным за 10 лет ПМЭФ

На инвестиционном портале столицы появились два самых дешевых лота

"Жизнь в большом городе": все для дачи

"Деньги 24": чем запомнится ПМЭФ-2023

Новости часа: Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике РФ

Путин выступил на ПМЭФ с рекордно длинной речью

Новости часа: Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Госдолг США превысил 32 триллиона долларов. Это произошло на девять лет раньше, чем аналитики предполагали еще до пандемии, отмечает New York Times. Как пишет издание, к концу десятилетия долг может пробить отметку в 50 триллионов долларов, и это даже с учетом принятого недавно двухпартийного соглашения по сокращению расходов.

В Китае песчаная буря захватила город Дуньхуан. Городские улицы будто в желтом тумане. Видимость упала до 50 метров, а небо стало оранжевым. Как пишут местные СМИ, жители жалуются еще и на странный запах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиказа рубежомвидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика