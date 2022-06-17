Глав ВТБ не исключил полный отказ РФ от доллара и евро в международных расчетах

Возможен полный отказ России от доллара и евро в международных расчетах, заявил глава ВТБ.

Более 8,3 тысячи рабочих мест появится в Москве благодаря инвестиционным проектам, рассказали в пресс-службе мэра столицы.

Россия должна быть открытой для иностранных туристов, заявили в Ростуризме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

