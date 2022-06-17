Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Спортивные магазины Decathlon в Москве закрываются с 26 июня на неопределенный срок. Компания столкнулась с логистическими проблемами, им не удается наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента. Decathlon входит в группу компаний, которая также владеет "Ашаном" и сетью гипермаркетов "Леруа Мерлен".

Уже 18 июня в подмосковном общественном транспорте исчезнет опция оплаты наличными. Это должно повысить безопасность пассажиров, поскольку водителю больше не придется отвлекаться на продажу билетов. Также это поможет сэкономить время при посадке. Новое правило будет действовать на всех маршрутах, а вот тарифы не поменяются. Оплатить проезд можно будет социальными, банковскими и транспортными картами "Стрелка" и "Тройка".

Спонтанно улететь в отпуск в Турцию в ближайшее время не получится. Туроператоры предупредили о дефиците путевок. Так, отыскать тур в Анталью с вылетом через два-три дня из Москвы практически нереально. Еще сложнее будет попасть на популярные курорты Эгейского моря.

