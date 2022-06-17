Магазины Decathlon в Москве закроются в конце июня

Спортивные магазины Decathlon в Москве закрываются с 26 июня на неопределенный срок. Компания столкнулась с логистическими проблемами, им не удается наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента.

Decathlon входит в группу компаний, которой также владеет "Ашаном" и сетью гипермаркетов "Леруа Мерлен". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

