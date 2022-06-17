Сотрудники Decathlon прокомментировали временное закрытие магазинов

Магазины Decathlon с 26 июня будут недоступны для покупателей. У компании возникли логистические проблемы – не получилось наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента.

Decathlon входит в семейную группу компаний Mulliez, которая владеет еще Auchan и "Леруа Мерлен". Могут ли и эти два магазина тоже закрыться? Подробнее о временном закрытии французской сети спортивных магазинов – в эфире телеканала Москва 24.