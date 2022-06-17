"Твой дом" рассмотрит покупку активов IKEA

Компания "Твой дом" готова рассмотреть покупку активов уходящей IKEA: и фабрик, и магазинов. Об этом заявили в руководстве сети.

Тем временем товары шведского гиганта вдруг появились на российских маркетплейсах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.