Новости последнего часа: программа поддержки автоспроса может заработать в ближайшие дни

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, программа поддержки автоспроса может заработать в ближайшие дни, сообщил Минпромторг.

В России можно будет купить квартиры с мебелью с дисконтом в 30%. Об этом заявил Минстрой.

17 июня изменится график движения поездов на Курском направлении МЦД-2. Изменения будут действовать с 23:00 17 июня по 05:55 19 июня, рассказал Дептранс.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.