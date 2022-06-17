Сеть спортивных магазинов Decathlon временно прекратит работу в Москве 26 июня

Спортивные магазины Decathlon с 26 июня закроют свои торговые точки в Москве. Компания столкнулась с логистическими проблемами, им не удается наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента.

Decathlon входит в семейную группу "Мюлье", которая владеет еще "Ашаном" и "Леруа Мерлен". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.