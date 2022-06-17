Decathlon рассказал, как будут закрываться спортивные магазины компании в РФ

В связи с закрытием спортивных магазинов Decathlon у покупателей возникло множество вопросов. Поэтому в компании ответили на самые популярные.

По их словам, большинство магазинов еще открыто. Список можно посмотреть на сайте. В целом, планируется временное закрытие магазинов. Они будут приостанавливать свою работу постепенно. Также прекратить работу и интернет-магазин.

В Decathlon рассказали, что точки вновь начнут работу только после того, как внешние условия позволят возобновить поставку товаров. В период временного закрытия гарантия на все товары компании будет действовать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.