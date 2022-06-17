Торговые цены на газ в Европе поднимались до 1,5 тыс долларов за тысячу кубометров

В Европе всерьез насторожились из-за сокращения поставок топлива по трубопроводу. Цены поднимались на торгах почти до 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Кто в итоге оказывается под санкциями? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.