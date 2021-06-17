Москвичам рассказали о ценах на черешню

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на черешню на столичных рынках.

На Лосиноостровском за неделю она подорожала на 50 рублей, и теперь стоит 350 рублей за килограмм. А на Преображенском рынке ягода подешевела почти в 2 раза: была по 300 рублей, а теперь стоит 160 рублей.

На Усачевском рынке цена снизилась. На прошлой неделе за килограмм черешни просили 1 000 рублей, а на этой – 700 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.