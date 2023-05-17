Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Экономика

За четыре месяца в столице было оформлено максимальное число ипотечных сделок за все годы

За четыре месяца в столице было оформлено максимальное число ипотечных сделок за все годы

Российские банки начали брать комиссию за перевод денег самому себе

Новости часа: ВСУ выпустили 6 снарядов по селу Евгеновка

Новости часа: в Курской области сбили два украинских дрона-камикадзе

Эксперты вновь спрогнозировали подорожание кофе в России

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Летняя одежда

"Деньги 24": бензин снова начал дорожать в РФ

Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Новости часа: Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Эксперты сообщили о подорожании кофе в России

Рекордное число ипотечных сделок оформили в Москве. Это следует из данных Росреестра. С января по апрель 2023 года заключили почти 40 тысяч договоров.

Столица сохраняет лидерство среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в апреле составил почти 23 миллиарда рублей – это 20% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов почти на 865 миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика