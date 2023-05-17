За четыре месяца в столице было оформлено максимальное число ипотечных сделок за все годы

Рекордное число ипотечных сделок оформили в Москве. Это следует из данных Росреестра. С января по апрель 2023 года заключили почти 40 тысяч договоров.

Столица сохраняет лидерство среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в апреле составил почти 23 миллиарда рублей – это 20% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов почти на 865 миллиардов рублей.

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