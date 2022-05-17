Минэк прогнозирует восстановление роста ВВП России в 2024 году до 3,2%

Минэкономразвития прогнозирует восстановление роста ВВП России уже в 2024 году до 3,2%.

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, но в случае нападения на страну даст сверхмощный ответ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Глава комитета госдумы по вопросам семьи заявила, что кабмин поддержал закон о единой общероссийской молодежной организации.

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