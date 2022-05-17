Renault передала завод Москве без возможности выкупа – Минпромторг

Renault передала завод Москве без возможности выкупа, но это не национализация, заявили в Минпромторге.

Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО.

ЕС не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.