Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения действующих контрактов.

Росгвардия уничтожила подразделение и боевую технику ВСУ в Харьковской области.

Для подготовки и празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина выделено более одного миллиарда рублей в соответствии с указом президента РФ, сообщили в Минкультуры.