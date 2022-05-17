На АЗС Shell в России полностью приостановлена продажа топлива

Сеть автозаправок Shell приостановила работу в Москве и других регионах. На АЗС сейчас открыты только магазины и кафе.

Британская компания продала весь свой российский бизнес "Лукойлу" и уходит с рынка РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.