В Минпромторге РФ перечислили основные условия сделки с Renault по "АвтоВАЗу"

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал помощь в поставках комплектующих и возможность производить автомобили на действующей платформе основными условиями сделки с Renault по "АвтоВАЗу".

"Основным условием является то, что компания "Рено" будет максимально прикладывать усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других дружественных стран и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами "АвтоВАЗа", – отметил он.

По его словам, это было компромиссным решением с Renault.

Кроме того, компания будет способствовать поставкам из дружественных стран в Россию своих комплектующих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.