"АвтоВАЗ" продолжит выпуск автомобилей на совместной с Renault платформе. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Минцифры и Центробанк РФ готовят большую программу по введению цифрового рубля, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Началась продажа билетов в Крым на июнь в вагоны класса "Люкс".

