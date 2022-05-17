Сеть автозаправок Shell перестала продавать топливо на АЗС в РФ

Сеть автозаправок Shell перестала продавать топливо. Теперь там наливают только кофе. АЗС продают "Лукойлу". Соглашение уже подписано, касается оно более чем 400 станций.

Отразился ли уход компании на ценах на бензин у конкурентов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.