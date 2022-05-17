Компания McDonald's планирует возобновить работу под новым названием в середине июня

Компания McDonald's окончательно уходит из России. Однако она забирает бренд, а сети ресторанов, поставщики и персонал останутся.

Компания планирует возобновить работу под новым названием в середине июня. В корпорации заявили, что уже ищут местного покупателя.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

