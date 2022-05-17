Home Credit договорился о продаже российских банковских активов и дочерних компаний группе инвесторов.

Транспортная развязка на пересечении МКАД и Осташковского шоссе готова почти на три четверти. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Австрия готова поставлять Украине только нелетальное вооружение, например, защитное оборудование, сообщили в Минобороны страны.