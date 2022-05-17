Российские маркетплейсы разрешили продажу товаров из списка параллельного импорта

Российские маркетплейсы теперь предлагают товары из списка параллельного импорта. Это то, что привезли в Россию без согласия правообладателя.

О том, какие бренды можно купить уже сейчас и как повлияет такое расширение ассортимента на подлинность продукции, – в эфире телеканала Москва 24.