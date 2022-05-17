Производство инновационной косметики запустят в "Технополисе "Москва"

В "Технополисе "Москва" начнут производить инновационную косметику. Старт проекта запланирован на осень 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый завод начнет работу на площадке в Печатниках. Там наладят полный цикл производства препаратов с соблюдением всех стандартов. Это будет косметическая линейка по уходу за кожей.

В проект вложат свыше 170 миллионов рублей и появятся 50 рабочих мест. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

