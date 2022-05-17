McDonald's решил окончательно уйти с российского рынка

McDonald's окончательно уходит из России. При этом компания забирает бренд, а вот сети ресторанов, поставщики и персонал останутся.

Компания намеревается возобновить работу под новым названием в середине июня. В корпорации заявили, что уже ищут местного покупателя.

О том, кто в России может купить McDonald's, что будет с ценами и сохранят ли в меню привычные позиции, – в эфире телеканала Москва 24.

