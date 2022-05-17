PPF и Home Credit решили продать свои банковские активы в РФ группе инвесторов

Чешская PPF Group и входящий в нее Home Credit продают российские активы и дочки индивидуальным инвесторам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Продажа коснется также казахстанского Home Credit. Банк входит в Home Credit Group – международную группу, основанную в 1997 году. Она представлена в 11 странах, ее стратегия сосредоточена на развивающихся рынках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

