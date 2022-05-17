В "Совкомфлоте" сообщили о сокращении флота до 111 судов

"Совкомфлот" сократил флот до 111 судов, снизив задолженность до 1,7 миллиарда долларов.

В Кремле уверены, что Россия победит и добьется всех целей спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

