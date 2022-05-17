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Москва 24

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Экономика

08:45

Стоимость пшеницы достигла почти 440 евро за тонну на рынке Европы

экономиказа рубежомвидеоКристина Курума

Цена на пшеницу побила абсолютный рекорд на рынке Европы. Стоимость достигла почти 440 евро за тонну. Это произошло после того, как Индия запретила экспорт пшеницы.

Дело в том, что палящая жара в стране сократила производство, а внутренние цены достигли рекордно высокого уровня. Ранее Индия планировала стать главным мировым поставщиком пшеницы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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