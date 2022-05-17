Правительство отказало выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей на поддержку отрасли

Кинотеатрам отказались выделить 6,5 миллиарда рублей на поддержку отрасли. Об этом заявил член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, без субсидии к концу лета могут закрыться большинство кинозалов.

Ситуация в отрасли непростая из-за проблем с репертуаром. Многие иностранные киностудии отменили премьеры своих проектов в России. Ранее гендиректор одной из киносетей сообщил, что идут переговоры с рядом торговых центров о возможном закрытии кинотеатров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.