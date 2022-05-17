Росрыболовство зафиксировало нехватку сырья для консервных банок

В России могут подорожать консервы из-за дефицита сырья для изготовления банок. О нехватке отечественной белой жести сообщили в Росрыболовстве.

При этом консервы в последнее время стали одним из самых востребованных товаров. Каждый пятый житель страны в этом году стал на 30% чаще покупать такие продукты. Это данные опроса одной из курьерских служб.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.