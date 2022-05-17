Сеть ресторанов McDonald's откроется под другим брендом в РФ

McDonald's возобновит работу в середине июня, но под новым брендом. Такая информация появилась в СМИ.

Компания полностью продает бизнес в России, но сеть ресторанов и коллектив намерены сохранить.

Договоренности с поставщиками тоже планируют оставить в силе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.