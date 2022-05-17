ЦБ РФ разрешил физлицам переводить до 50 тыс долларов за рубеж

Центробанк России разрешил россиянам переводить за рубеж до 50 тысяч долларов в месяц. Раньше максимальная сумма была 10 тысяч долларов. При этом для компаний, которые проводят транзакции без открытия счета, продолжает действовать ограничение в 5 тысяч долларов.

По-прежнему запрещены переводы за границу физическим и юридическим лицам из стран, поддерживающих санкции, и не работающим в России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.