Москвичам рассказали, как изменились цены на сыр

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю мы отслеживаем, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сыр.

В "Пятерочке" он сейчас стоит 299 рублей 99 копеек. С прошлой недели сыр подорожал на 10 рублей. В "Перекрестке" цена 289 рублей. Тут ситуация ровно наоборот, сыр подешевел на те же десять рублей. В "Азбуке вкуса" цена – 310, сыр подорожал, на прошлой неделе он стоил 299 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.