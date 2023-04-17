Депутат Вассерман предложил ограничить хранение гражданами наличных средств

Депутат Анатолий Вассерман предложил ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше миллиона рублей. Парламентарий подготовил законопроект, согласно которому владельцы таких счетов в рублях или иностранной валюте должны сообщать в налоговую, а также объяснять происхождение средств.

Так Вассерман предлагает бороться с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.