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17 апреля, 18:45

Экономика

Депутат Вассерман предложил ограничить хранение гражданами наличных средств

Депутат Вассерман предложил ограничить хранение гражданами наличных средств

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Депутат Анатолий Вассерман предложил ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше миллиона рублей. Парламентарий подготовил законопроект, согласно которому владельцы таких счетов в рублях или иностранной валюте должны сообщать в налоговую, а также объяснять происхождение средств.

Так Вассерман предлагает бороться с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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